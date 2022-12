Fericire mare pentru cei circa 180 de copii din Pietris. Camionul Mosului a pornit dis de dimineata de la "Ziarul de Iasi". A ajuns deja la scoala

Ziua cea mare a sosit. Camionul si masinile pline pana la refuz cu cadouri achizitionate in cadrul campaniei de Craciun a Ziarului de Iasi, destinata in acest an copiilor de la Scoala Pietris (comuna Dolhesti), a pornit dis de dimineata, la rasaritul soarelui, spre cei circa 180 de copii care il asteapta nerabdatori pe Mos Craciun, un Mos care, pentru marea majoritate dintre ei, este cel mai darnic pe care l-au primit vreodata.Echipa Ziarului de Iasi, alaturi de donatorii care au dorit sa ... citeste toata stirea