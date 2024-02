Fericirea ca si-a gasit rucsacul uitat in trenul de Timisoara nu a durat mult: ieseanul, retinut si condamnat la puscarie din cauza continutului

Un tanar a cazut direct in bratele politiei atunci cand a vrut sa-si recupereze rucsacul lasat in tren. In incercarea de a identifica proprietarul, politistii deja verificasera continutul gentii, gasind droguri.Sefa unui tren care circula pe ruta Timisoara - Iasi a gasit pe 10 decembrie 2019 un rucsac si o vesta ce pareau uitate. Le-a predat la postul de Politie Transporturi Feroviare din gara Burdujeni pentru a fi remise proprietarului. Politistii au verificat continutul rucsacului, gasind ... citește toată știrea