Fermierii ieseni au primit sfaturi de la specialisti cum sa cultive pepenii

Specialistii din cadrul Directiei pentru Agricultura Judeteana (DAJ) au continuat in aceste zile seria intalnirilor in teritoriu cu fermierii, in cadrul campaniei de informare in legatura cu cele mai noi reglementari legislative in domeniu.Cea mai recenta intalnire de acest fel a avut loc in comunele Costesti si Helesteni, unde inspectorii au discutat, printre altele, cu fermierii despre stadiul actual al culturilor agricole, inclusiv despre tehnologia aplicata de cultivare a pepenilor. "S-a ... citește toată știrea