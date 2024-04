Fermierii ieseni nu mai vor rachete antigrindina!

* luni, cativa fermieri s-au adunat in fata punctului de lansare antigrindina din localitatea Maxut, comuna Deleni, solicitand rezolvarea in regim de urgenta a statutului statiilor antigrindina si stabilirea unei proceduri mult mai clare privind folosirea rachetelor de imprastiere a norilor de furtuna* ei cer suspendarea imediata a acestui sistem care, in opinia lor, ar produce seceta prin reducerea cantitatilor de precipitatii in unele zone, punand astfel in pericol recolteleFermierii ieseni ... citește toată știrea