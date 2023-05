Folclorul, in general, este din ce in ce mai putin prezent in viata prescolarilor, iar folclorul copiilor, in special, este aproape pe cale de disparitie.In vederea promovarii traditiilor si obiceiurilor romanesti, a mestesugurilor in randul copiilor, Gradinita cu Program Prelungit "Sf. Sava" Iasi, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean, Primaria si Consiliul Judetean Iasi, organizeaza cea de-a saptea editie a Festivalului Judetean de Folclor pentru Copii, "De la lume adunate ... citeste toata stirea