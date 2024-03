Festivalul Artei si Creatiei Studentesti Gaudeamus revine in perioada 28 martie - 11 aprilie!Suntem incantati sa va anuntam ca a X-a editie a Festivalului Artei si Creatiei Studentesti Gaudeamus va avea loc in perioada 28 martie - 11 aprilie! Organizat de Casa de Cultura a Studentilor din Iasi, acest festival este realizat cu sprijinul ligilor studentesti locale si continua sa fie un eveniment de referinta in peisajul cultural al orasului.In fiecare an, studentii ieseni formeaza aliante ... citește toată știrea