In perioada 22-24 septembrie 2023, in Parcul "Octav Bancila" si in zona Fabricii de Esigarete de la Pasajul "Octav Bancila" va avea loc evenimentul Bridge Delivery Iasi, o editie la care participa zeci de artisti din Iasi si din tara.Anul acesta, timp de trei zile vor avea loc mai multe activitati la care publicul poate participa in mod gratuit. In Parcul "Octav Bancila" vor avea loc ateliere de dans, pictura, arta urbana si de sport, concerte, instalatii de arta, spectacole de video mapping, ... citeste toata stirea