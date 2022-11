Festivalul CATEDRAL, dubla nominalizare la EUROPEAN FESTIVAL AWARDS 2022

Lansat in luna mai la Iasi, festivalul de muzica si arte vizuale CATEDRAL a fost dublu-nominalizat la prestigioasa competitie EUROPEAN FESTIVAL AWARDS (EFA) 2022, la sectiunile BEST NEW FESTIVAL si BEST SMALL FESTIVAL. Pana in data de 7 decembrie, CATEDRAL poate fi votat online, aici: https://www.surveymonkey.com/r/efavoting2022. Castigatorii vor fi desemnati atat in baza votului publicului, cat si a expertilor EFA 2022."Cele doua nominalizari, care aduc CATEDRAL in competitie cu importante ... citeste toata stirea