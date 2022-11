Festivalul CATEDRAL, dubla nominalizare la EUROPEAN FESTIVAL AWARDS 2022

Festivalul de muzica si arte vizuale lansat anul acesta la Iasi poate fi votat pentru BEST NEW FESTIVAL si BEST SMALL FESTIVALLansat in luna mai la Iasi, festivalul de muzica si arte vizuale CATEDRAL a fost dublu-nominalizat la prestigioasa competitie EUROPEAN FESTIVAL AWARDS (EFA) 2022, la sectiunile BEST NEW FESTIVAL si BEST SMALL FESTIVAL. Pana in data de 7 decembrie, CATEDRAL poate fi votat online, AICI. Castigatorii vor fi desemnati atat in baza votului publicului, cat si a expertilor ... citeste toata stirea