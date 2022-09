Festivalul cu Umbrele, organizat in acest weekend in Gradina Palas

Festivalul cu Umbrele(Marca Inregistrata) din acest an se va desfasura in perioada 24 - 25 septembrie 2022, intre orele 10.00 - 21.00, in Gradina Palas Iasi. Festivalul cu Umbrele(Marca Inregistrata), organizat de Asociatia Cetatenilor Implicati in Comunitate Iasi, in parteneriat cu Primaria Municipiului Iasi si cu sprijinul Palas Iasi, SalubrIS SA, Auchan, Casa de Cultura a Studentilor Iasi, Compania de Transport Public Iasi, este primul festival social, educativ si cultural care si-a propus ... citeste toata stirea