Festivalul International al Familiei la Sah si-a desemnat castigatorii

Cea de a VIII-a editie a Festivalului International al Familiei la Sah s-a desfasurat la Palas Mall din Iasi duminica, 15 mai 2022, chiar de Ziua Internationala a Familiei. Asociatia Impreuna pentru Miroslava in parteneriat cu Federatia Romana de Sah, Iasah si Institutul Cultural Francez din Iasi au fost organizatorii. La eveniment au participat 65 de echipe, formate dintr-un parinte si 1 copil pana in 14 ani , in total 130 de participanti din Ucraina, Moldova si Romania.Dupa 6 runde, foarte ... citeste toata stirea