In inima orasului Iasi, un eveniment deosebit se pregateste sa incante simturile si sa aduca la viata frumusetea muzicii de camera: Festivalul International de Muzica de Camera, editia 2024.Acest festival a fost initiat in 2014 ca Festival de Cvartet, la initiativa maestrului Bujor Prelipcean, director general al Filarmonicii si, totodata, vioara intai a Cvartetului Voces. In cei 10 ani de la debut, festivalul a evoluat si s-a transformat in Festival International de Muzica de Camera, ... citește toată știrea