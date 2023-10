Asociatia Impreuna pentru Miroslava a organizat in perioada, 29 septembrie - 1 octombrie 2023 - Festivalul International de sah al comunei Miroslava, concurs cu ritm de sah clasic pentru jucatori legitimati, dar si copii amatori de sah.Premiile oferite concurentilor au fost unele la fel de competitive, in valoare de 12.000 de Ron, plus vouchere de cumparaturi, cupe si medalii. Concursul a fost unul de succes, cu peste 200 de participanti din toate orasele mari, precum: Bucuresti, Constanta, ... citeste toata stirea