Festivalul International de sah "Suflet de roman"

Asociatia Impreuna pentru Miroslava in parteneriat cu Universitatea de Stiintele Vietii "Ion Ionescu de la Brad" Iasi , Federatia Romana de Sah, Iasah, Clubul Sportiv Micul Sahist din Iasi, Asociatia Sportiva Pionii Regelui din Romanesti si Arhiepiscopia Iasilor organizeaza Festivalului International de sah - Suflet de roman , editia a VI-a, in perioada 30-31 martie 2024 la Cantina USV Targusor Copou din Iasi.La Festival sunt asteptati jucatori legitimati si nelegitimati, maestri ... citește toată știrea