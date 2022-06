Festivalul International "Melpomena Tavrii" din Ucraina, mutat in Romania

La Iasi se va juca piesa"Domnul Vulpe", a Teatrului NationalArtistii ucraineni de la Teatrul Regional Academic de Muzica si Drama din Herson, Ucraina, continua, cu mult curaj, sa mentina viu un festival international de teatru prestigios: "Melpomena Tavrii". Si in acest an, Teatrul National Iasi este invitat sa participe la acest eveniment cu spectacolul montat de Cristian Hadji-Culea, "Domnul Vulpe" de Larry Gelbart. Din cauza razboiului, reprezentatia va avea loc in Iasi, pe 18 iunie, la ... citeste toata stirea