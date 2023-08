In perioada 4-5 august 2023, iubitorii muzicii traditionale din intreaga tara se vor reuni in Iasi pentru a celebra prima editie a Festivalului national de tarafuri "Barbu Lautaru". Evenimentul se desfasoara in Amfiteatrul Palas si isi propune sa ofere o platforma unica pentru pastrarea si promovarea repertoriilor muzicale taranesti autentice.Cu scopul de a revitaliza si recunoaste valorile muzicii traditionale autentice, festivalul aduce in prim-plan tarafurile traditionale din mai multe ... citeste toata stirea