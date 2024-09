Festivalul Strazii Lapusneanu, editia a VI-a cu Bosquito, Fara Zahar si Andra Botez

In perioada 20-22 septembrie 2024, Ateneul National din Iasi in parteneriat cu Primaria, organizeaza Festivalul Strazii Lapusneanu, editia a VI-a. In cele trei zile de festival, pe cele doua scene vor urca artisti locali si invitati speciali din lumea muzicii, iar strada va fi animata prin diverse activitati dedicate copiilor si adultilor.Iesenii se vor bucura in fiecare zi de o multime de momente artistice sustinute de instrumentisti ieseni, spectacole de dans, activitati pentru copii, ... citește toată știrea