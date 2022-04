Festivalul Studentilor Ieseni "FEstudIS" a ajuns la a XXII-a editie

Dupa doi ani de pandemie revenim in forta cu activitati menite sa promoveze si sa valorifice toti studentii talentati, dar si sa reuneasca sute de studenti de la toate universitatile iesene.In perioada, 2-8 mai 2022, Casa de Cultura a Studentilor din Iasi aduce in prim plan cea de-a XXII-a editie a Festivalului Studentilor Ieseni "FEstudIS", eveniment ce are drept scop crearea cadrului propice pentru desfasurarea de activitati extracurriculare ale studentilor din Centrul Universitar Iesean. ... citeste toata stirea