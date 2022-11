Festivalul Teodorenii - Concurs de desene

Biblioteca Judeteana "Gh. Asachi" Iasi lanseaza Concursul de desene "Ce-am facut asta-vara?", eveniment inclus in cadrul Festivalului "Teodorenii" 2022. Editia din acest an, a VIII-a, se va desfasura sub genericul "Literatura memorialistica".Concursul se adreseaza exclusiv elevilor din ciclul gimnazial si liceal din tot judetul Iasi.Lucrarile vor fi executate pe foi de bloc de desen A3 (30 x 42 cm), tehnica de executie fiind la alegere (acuarela, guasa, penita, creion, pastel etc.). Vor fi ... citeste toata stirea