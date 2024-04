Asociatia Impreuna pentru Miroslava in parteneriat cu Universitatea de Stiintele Vietii "Ion Ionescu de la Brad" Iasi, Federatia Romana de Sah, Iasah, Clubul Sportiv Micul Sahist din Iasi, Asociatia Sportiva Pionii Regelui din Romanesti si Arhiepiscopia Iasilor a organizat Festivalului International de sah - Suflet de roman, editia a VI-a, in perioada 30-31 martie 2024, la Cantina USV Targusor Copou din Iasi.La Festival au participat 180 de jucatori, maestri internationali si campioni ... citește toată știrea