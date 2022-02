Fetita care a tasnit cu trotineta in fata masinii e in stare extrem de grava

Fetita in varsta de sapte ani care a fost victima a unui accident rutier grav joi, 10 februarie, este internata la Spitalul de Copii "Sf. Maria" in stare foarte grava, cu prognostic rezervat.Fetita a fost lovita de un autoturism in localitatea Solesti, judetul Vaslui, ea fiind cu trotineta pe marginea drumului, impreuna cu bunica sa, cand a tasnit in fata masinii, dupa cum se poate vedea pe o camera de supraveghere."Pacienta a venit cu un ... citeste toata stirea