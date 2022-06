Fetita cu doi tati - asa au decis judecatorii ieseni in interesul copilului

Judecatorii au fost de acord ca atunci cand tatal fetei de 12 ani este plecat la munca in strainatate, rolul de parinte sa fie preluat de fratele sau mai mare.In fata judecatorilor se ajunge si cand nimeni nu are nimic de impartit cu nimeni. Magistratilor Judecatoriei Raducaneni li s-a cerut sa stabileasca daca o fata din Costuleni poate avea doi tati. Au avut nevoie de o singura discutie in camera de consiliu pentru a spune ca da.La sfarsitul lunii trecute, C.B. s-a adresat Judecatoriei ... citeste toata stirea