Fetita de 11 ani cu suspiciune de accident vascular cerebral

O fetita in varsta de 11 ani din judetul Botosani a fost transferata marti dimineata cu elicopterul SMURD la Iasi cu suspiciune de accident vascular cerebral. Fetita a ajuns la o unitate medicala din Botosani in cursul noptii de luni, deoarece avea stari convulsive.Medicii au ridicat suspiciunea de accident vascular cerebral si a fost solicitat transferul la Spitalul de Copii "Sf. Maria" pentru continuarea investigatiilor. Medicii ieseni spun ca fetita se afla in evidentele Clinicii de ... citeste toata stirea