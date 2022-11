Fetita de 13 zile operata de o tumora gigant la Spitalul de Copii Sf. Maria

O operatie inedita a avut loc la Spitalul de Copii Sf. Maria, in urma careia ,o fetita de numai 13 zile a primit o noua sansa la viata.Reusita operatiei a fost anuntata pe pagina de Facebook a medicului Sidonia Susanu:"Atunci cand fiecare dintre noi se implica profesional si uman in misiunea pe care ne-am ales-o, putem impreuna schimba destinul unui copil. De data aceasta o micuta pacienta, in varsta de 13 zile, transferata cu elicopterul SMURD de la Constanta, a fost preluata in Sectia de ... citeste toata stirea