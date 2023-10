Medicii de la Unitatea de Primire a Urgentelor de la Spitalul de Copii din Iasi au tratat un caz cu potential de agravare foarte ridicat. O fetita de trei ani a fost internata dupa ce a inghitit, din greseala atilenglicol in forma de antigel. Desi nu prezenta simptome vizibile la internarea in UPU, medicii au descoperit modificari metabolice la testele de la laborator, generate de intoxicatie."S-a instituit in urgenta terapia cu antidot, pe cale orala, si reechilibrarea hidroelectrolitica si ... citeste toata stirea