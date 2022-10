Fetita de 3 ani strangulata accidental cu cordonul halatului mamei si-a revenit in simtiri. A fost transferata

Fetita in varsta de trei ani care a ajuns la Spitalul de Copii "Sf. Maria" din Iasi dupa ce s-a strangulat din greseala cu un cordon de la un halat de baie este intr-o stare buna.Accidentul a avut loc saptamana trecuta, fetita fiind gasita in stare de inconstienta de catre parintii sai care au sunat la 112. A fost transferata de la Botosani la Iasi intr-o stare grava, in coma, medicii spunand atunci ca a suferit o encefalopatie hipoxica generata de strangulare. Initial a fost internata la ... citeste toata stirea