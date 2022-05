Fetita de 6 luni resuscitata de paramedici dupa un stop cardio-respirator, adusa cu elicopterul la Iasi

Elicopterul SMURD va ateriza, marti dupa-amiaza, la Piatra-Neamt, pentru a transfera la Spitalul pentru copii "Sfanta Maria" din Iasi o fetita in varsta de 6 luni aflata in stare grava.Bebelusul a fost resuscitat de paramedici timp de aproape o ora dupa ce a fost gasit in stop cardio-respirator."Un apel la 112, de la ora 12,35, ne anunta despre faptul ca un bebelus de 6 luni nu mai respira. Solicitarea a fost facuta de o femeie, mama ... citeste toata stirea