Fetita de 7 ani, in stare grava dupa ce a fost lovita de o masina. Adusa la Iasi (UPDATE)

O fetita de 7 ani, care se afla pe o trotineta electrica pe DN 24, in judetul Vaslui, a fost lovita de o masina, fiind in stare grava. Victima, intubata, este preluata de un elicopter SMURD."Echipajul ambulantei SMURD tip C1 (terapie intensiva mobila) intervine in localitatea Solesti la un accident rutier, o fetita in varsta de 7 ani fiind gasita in stare foarte grava" a transmis, joi, ISU Vaslui.Sursa citata a precizat ca, din primele informatii, fetita se afla pe o trotineta electrica si ... citeste toata stirea