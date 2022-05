Fetita de cinci ani din Iasi ajutata sa-si gaseasca mama de doi politisti de la Sectia 6 (FOTO)

Zilele trecute, in jurul orei 22.00, politistii Sectiei nr. 6 Politie Iasi au fost sesizati de catre un barbat, despre faptul ca a observat, in fata blocului, o fetita care parea sa se fi ratacitAndreia si Andrei care formau echipajul de politie cel mai apropiat de locul indicat, s-au deplasat de indata la adresa, preluand fetita. Andreia, colega noastra a comunicat cu copila, avand grija s-o linisteasca, transmitandu-i ca alaturi de ei este in siguranta. Aventura fetitei, ... citeste toata stirea