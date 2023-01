Fetita de nici doi ani, gasita abandonata intr-o cladire dezafectata din Iasi

Un copil in varsta de nici doi ani de zile a fost abandonat in cladirea dezafectata a unei foste fabrici din Iasi. Acesta a fost lasat intr-un adapost improvizat si a fost gasit de catre politistii ieseni in urma unui apel telefonic.In seara de 23 ianuarie, politistii locali din Iasi au fost anuntati prin telefon despre faptul ca un minor a fost gasit in cladirea fostei fabrici de tigarete din oras. Oamenii legii au mers imediat la locul mentionat si au luat masurile necesare. Din primele ... citeste toata stirea