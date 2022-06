Fetita de patru ani, ucisa de ziua ei, de catre o tanara fara permis de conducere, la Scobinti

O copila a fost ucisa ieri de catre o tanara in urma unui accident rutier. Minora implinise ieri varsta de patru anisori. Ea a fost lovita de un autoturism condus de catre o tanara fara permis de conducere."In data de 1 iunie, in jurul orei 18,45 am fost sesizati despre un accident rutier cu victime omenesti produs pe raza comuneo Scobinti. Din cercetarile efectuate a rezultat faptul ca in accident au fost implicati un pieton, respectiv o minora in varsta de 4 ani si un autoturism condus ... citeste toata stirea