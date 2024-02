Fetita de trei ani din Lungani spalata pe cap cu substanta toxica, impotriva paduchilor, a decedat

Fetita de trei ani din Lungani care a fost spalata pe cap de catre mama ei cu substanta toxica, impotriva paduchilor, a decedat. Ea a fost internata la Spitalul de Copii "Sfanta Maria" la jumatatea lunii ianuarie alaturi de o fetita in varsta de patru ani."Conform legislatiei in vigoare, pacientul este sustinut maximal in Serviciul de Terapie Intensiva, pana la declararea mortii fiziologice sau a celei cerebrale. La acest moment, pacienta intoxicata cu ... citește toată știrea