O fetita a fost trimisa la Iasi, dupa ce a baut benzina. Micuta, in varsta de un an jumatate, a inghitit accidental dintr-o sticla pregatita de tatal ei pentru a alimenta o motocoasa cu combustibil.Cazul a ajuns in atentia medicilor, in weekend, dupa ce parintii au dus-o pe fetiata, speriati, la Urgente. Totul dupa ce micuta a luat o inghititura din amestecul pregatit de tatal ei. Barbatul pusese intr-un recipient de plastic benzina si ulei pentru a alimenta rezervorul uneltei. Fiul acestuia, ... citeste toata stirea