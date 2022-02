Fetite de 3 si 4 ani cu sanse mici la viata dupa ce au ars in pat. Erau cu sora de 11 ani

Un incendiu a cuprins miercuri dimineata o casa din Trifesti in care se aflau singure trei fetite. Un barbat de 50 de ani le-a scos din flacari, insa cele mai mici au sanse mici sa fie salvate. Medicii se lupta de cateva ore pentru vietile lor in sala de operatii.Copiii erau singuri acasa cand s-a produs incendiul. Mama era plecata de dimineata la Iasi impreuna cu concubinul sau si i-a lasat pe copiii mici, de 3, respectiv 4 ani, in grija surorii de 11 ani.Aceasta a suferit arsuri doar pe ... citeste toata stirea