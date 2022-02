Fiecare sase salariati ieseni suporta pensiile a cinci varstnici!

In Iasi sunt 162.000 de pensionari si in jur de 193.000 de salariati * orasul nostru ocupa locul patru pe tara in ceea ce priveste numarul de varstnici si locul 20 in ceea ce priveste valoarea pensiei mediiIn urma cu 20 de ani, in tara existau peste 4 milioane de pensionari de asigurari sociale de stat. Astazi, numarul acestora a crescut cu aproapeun milion, in timp ce numarul mediu al salariatilor a crescut cu doar 200.000, ceea ce apasa din greu pe sustenabilitatea viitoare a sistemului ... citeste toata stirea