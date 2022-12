Fierbe piata: mercurialul porcilor, pe paginile Facebook din Iasi. Majoritatea nu tin cont de recomandari veterinare. Unde poti face teste si cu cat?

In ultima saptamana gospodarii din Iasi au inceput sa isi sacrifice porcii pentru sarbatorile ce urmeaza. Directorul Directiei Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Animalelor Iasi (DSVSA) a declarat pentru "Ziarul de Iasi" ca taierea porcilor in perioada de Craciun in gospodarii se face doar pentru consum propriu, insa, in ultimele zile, paginile de Facebook din Iasi sunt pline de anunturi cu vanzari de porci vii sau doar anumite parti din acesta, fara a avea vreun certificat sanitar. ... citeste toata stirea