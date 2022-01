Fiica si nepotii cer anularea vanzarii casei mamei lor de 102 ani, la 10 ani de la deces

Batrana isi vanduse averea in schimbul promisiunii ca va avea cine s-o ingrijeasca in ultimii ani de viata. Ce a decis instanta?Fiica si nepotii si-au adus aminte de o batrana a lor la mai bine de un deceniu dupa moartea acesteia. Ei au cerut judecatorilor anularea contractului prin care batrana isi vanduse gospodaria in schimbul promisiunii de a fi ingrijita pana la moarte si ingropata crestineste. In 2007, M.V. isi vanduse casa de 50 mp din Deleni, ograda de 4.600 mp si un hectar de teren ... citeste toata stirea