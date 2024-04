Filarmonica MOLDOVA din Iasi va invita la concertele din 10 si 17 mai!

Vineri, 10 mai 2024, ora 19:00 - Casa de Cultura a Studentilor Iasi - CONCERT SIMFONICOrchestra simfonica a Filarmonicii MOLDOVA din IasiDirijor: RADU POSTAVARUSolist: DRAGOS MANZA - vioaraIn program:Wolfgang Amadeus Mozart - Uvertura "La clemenza di Tito"Felix Mendelssohn-Bartholdy - Concertul in mi minor pentru vioara si orchestra, op. 64Joseph Haydn - Simfonia nr. 22 in mi bemol major, "Filozoful"Joseph Haydn - Simfonia nr. 45 in fa diez minor, ... citește toată știrea