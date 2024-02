Filarmonica MOLDOVA din Iasi va invita la concertele din 7, 8 si 15 martie!

JOI, 07 martie 2024, Corul Academic "Gavriil Musicescu" al Filarmonicii MOLDOVA va sustine in Sala HENRI COANDA - Palatul Culturii din Iasi, incepand cu ora 19:00, concertul coral intitulat ARMONII SACRE.Dirijor: BOGDAN COJOCARUProgramul concertului va cuprinde lucrari corale din repertoriul compozitorilor G.P. da Palestrina, Th. L. de Victoria, A. Lotti, A. Bruckner, C. Gounod, E. Grieg, P.G. Cesnokov, U. Sisask, M. Hogan si W.L. Dawson.Intrarea la concert este libera, in limita ... citește toată știrea