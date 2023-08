Filiala AUR Iasi are un nou sediu, pe strada Stefan cel Mare, in centru Iasului. Inaugurarea acestuia, prevazuta pentru saptamana care urmeaza, va fi cel mai probabil sub semnul unui conflict deschis cu primarul Iasului, Mihai Chirica.In vitrina principala a sediului, membrii AUR au afisat un ... citeste toata stirea