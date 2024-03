Filiera spirtului otravit. Pedepse uriase pentru cei trei arabi care au omorat 17 romani pentru un profit de 48.000 de lei

Cei trei arabi, care au vandut spirt contrafacut in Romania, au fost condamnati pentru omor calificat si s-au ales cu pedepse uriase. Acestia au comercializat mii de sticle, in timpul pandemiei, iar produsul lor a omorat mai multe persoane.Astfel, pedepsele pe care le-au primit acestia insumeaza peste 65 de ani de inchisoare. Cei doi iordanieni, tata si fiu, si un irakian, au reusit sa vanda, in Romania, la inceputul pandemiei de Covid19, un amestec de metanol, apa si vopsea de oua. Pe data ... citește toată știrea