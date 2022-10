FILIT 2022 - 100 de evenimente cu 250 de invitati din 20 de tari

Cea de-a X-a editie a Festivalului International de Literatura si Traducere Iasi - FILIT a avut loc in perioada 19-23 octombrie 2022 si a insemnat peste 100 de evenimente la care au participat 250 de invitati din 20 de tari. Aproape 30.000 de spectatori au participat la intalniri cu scriitori in diverse locuri din municipiul si judetul Iasi, la dezbateri, expozitii si concerte.La FILIT 2022 s-a lansat un proiect in premiera care pune in valoare munca traducatorilor. Astfel, in cadrul ultimei ... citeste toata stirea