FILIT recruteaza voluntari

Festivalul International de Literatura si Traducere Iasi - FILIT, ce va avea loc in perioada 19-23 octombrie 2022, lanseaza apelul de recrutare a voluntarilor ce vor fi implicati in derularea editiei de anul acesta.Inscrierile se pot face completand formularul disponibil aici sau de pe site-ul www.filit-iasi.ro, pana in data de 31 august 2022. Printre criteriile de selectie se numara disponibilitatea de timp, cunoasterea uneia sau a mai multor limbi straine sau experienta anterioara de ... citeste toata stirea