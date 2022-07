Cele mai asteptate filme romanesti ale anului vor putea fi vazute la Iasi, in perioada 3 - 7 august 2022, in cadrul editiei cu numarul 13 a Festivalului Serile Filmului Romanesc (SFR).Astfel, in perioada 3 - 7 august, in locatiile SFR 13, vor rula, in premiera:Regele Mihai: Drumul catre casa (Regia: Trevor Poots)Pentru mine tu esti Ceausescu (Regia: Sebastian Mihailescu)Nimic despre dragoste (Regia: Florin ... citeste toata stirea