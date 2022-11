Filmele de la Cannes vor putea fi vizionate la IasI in perioada 18-20 noiembrie

Filmele prezentate la Festivalul International de Film de la Cannes 2022 vor putea fi vizionate la Iasi. Cea de-a VI-a editie a evenimentului Les Films de Cannes a Iasi se va desfasura in perioada 18-20 noiembrie 2022, la Cinema Ateneu Iasi (Ateneul National din Iasi). Filmele din program sunt introduse de Irina-Margareta Nistor.Cele sase filme ce vor putea fi urmarite au fost premiate in diverse competitii. Triangle of Sadness a obtinut premiul "Palme d'Or" la Cannes 2022, Close a luat ... citeste toata stirea