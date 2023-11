De Ziua Internationala a Persoanelor cu Dizabilitati, duminica, 3 decembrie, unul dintre cele mai iubite documentare ale anului, proaspat lansat la cinema: "De ce ma cheama Nora, cand cerul meu e senin" (r. Carla-Maria Teaha) va putea fi urmarit si de persoanele cu deficiente de vedere in proiectii simultane in cinci orase din Romania, deschise publicului larg: de la ora 15:00 in Cluj-Napoca (Cinema Victoria) si la Iasi (Cinema Ateneu), de la ora 16:30 la Sfantu Gheorghe (Cinema Arta by ... citeste toata stirea