Accidentul mortal care a avut loc ieri in Letcani a fost cauzat de o greseala de incepator a soferului camionului: la o trecere de pietoni, acesta nu s-a uitat bine in unghiul mort, adica in partea din fata a cabinei, unde vizibilitatea este zero.Inainte de clipele fatidice in care tatal si cei doi copii ai sai au ajuns sub TIR, acestia au fost la un magazin veterinar si se intorceau la masina lasata peste drum. In urma accidentului, un copil de trei ani a murit pe loc strivit de o roata din ... citeste toata stirea