Stagiunea 2022-2023 a Operei Nationale Romane din Iasi(ONRI)va ajunge la final in aceasta saptamana. Ultimul spectacol al stagiunii, "Indiile galante", de Jean-Philippe Rameau, in regia maestrului Andrei Serban, va avea loc duminica, de la ora 18:30, in Sala Mare."Multumim publicului, care ne-a inconjurat cu mare caldura si in stagiunea 2022-2023, in care au fost multe momente memorabile. Unul dintre acestea a fost chiar la deschiderea stagiunii, cand mii de spectatori au infruntat vremea ... citeste toata stirea