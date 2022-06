Financial Times: Iasul este pe locul 2 in topul rentabilitatii investitiilor

Divizia fDi Intelligence a prestigiosului ziar britanic ne-a inclus, pe criteriul populatiei, in categoria oraselor mijlocii din Europa. Cluj sau Timisoara au intrat la "orase mici"Iasul si Bucurestiul apar in clasamentul revistei fDi Intelligence, "Orasele si regiunile europene ale viitorului 2022/23 - cea mai buna si cea mai stralucita destinatie de investitii din Europa", publicat de ziarul britanic Financial Times. Cele doua orase se afla in top 10 din doua categorii distincte, ceea ce ... citeste toata stirea