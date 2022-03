Finantare de 1,5 milioane de lei pentru ONG-urile din Iasi

S-a dat startul depunerii proiectelor pentru care se acorda finantare nerambursabila din bugetul judetului Iasi.ONG-urile si societatea civilapot accesa fonduri in valoare de 1,5 milioane de lei pentru domenii precum: educatie si sport de masa unde vor fi alocati cate 100.000 de lei. ONG-urile din cultura vor putea accesa fonduri de 200.000 de lei, iar cele care activeaza in domeniul social pot aplica cu proiecte care vor fi finantate cu 250.000 de lei. Aceste investitii sunt facute in ... citeste toata stirea